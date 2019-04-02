2019-04-02T15:30:12+03:00
Общество

Имущество Волковского театра могут передать Александринке

Об этом говорится в документе, растиражированном в сети
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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тема объединения Волковского и Александринского театров обрастает новыми подробностями.тема объединения Волковского и Александринского театров обрастает новыми подробностями.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Имущество Волковского могут передать Александринке. Об этом написано в документе, появившемся в сети. Фото сопровождает пояснение, что это выдержка из постановления министерства культуры России о слиянии ярославского и питерского театров.

— Имущество, закреплённое за театром имени Ф. Волкова, в полном объеме закрепляется за Александринским театром, — прописано в документе.

Напомним, сейчас действие постановления временно приостановлено решением премьер-министра Дмитрия Медведева. На 8 апреля назначено обсуждение темы на заседании Союза театральных деятелей России. Между тем, ярославцы готовы и на более радикальные шаги для сохранения самобытности Первого русского. В частности КПРФ заявило о намерении провести митинг против объединения театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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