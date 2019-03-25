За сутки в Ярославской области произошло четыре пожара

СЕГОДНЯ 21:02 2019-03-25T21:09:32+03:00

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За прошедшие сутки в Ярославле случилось несколько пожаров. В Тутаеве на улице Моторостроителей, 57 в многоквартирном доме произошло возгорание. Сообщение поступило в пожарную часть в 4 часа ночи. Огонь ликвидировали, никто не пострадал. Еще одно происшествие произошло в поселке Кузнечиха на Индустриальной улице. Там загорелся вагончик. Языки пламени потушила пожарно-спасательная часть. Снова обошлось без жертв. А в Переславле на Озерной улице, 1а загорелась машина «Рено Логан». Повреждено только имущество. На место происшествия выезжала пожарная часть. Другое возгорание было в поселке Карачиха на Школьной улице, 21. Там произошло возгорание в расселенном доме. На место приехали пожарные и ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU