2019-03-25T16:49:23+03:00
Общество

В Ярославской области осужденные изготовили памятник в виде старца для Софийского женского монастыря

Монумент весит почти 3,5 тонны, а его высота более 2 метров
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мастера следственного изолятора №2 решили сделать его в виде старца, который присел отдохнуть с Библией в руках после долгого пути/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской областиМастера следственного изолятора №2 решили сделать его в виде старца, который присел отдохнуть с Библией в руках после долгого пути/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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На территории, прилегающей к Софийскому женскому монастыряю открыли памятник в честь основателя – священника Петра Томаницкого. Изготовление монумента началось еще в октябре 2018 года. Мастера следственного изолятора №2 решили сделать его в виде старца, который присел отдохнуть с Библией в руках после долгого пути. Сначала был изготовлен каркас из железа, дальше сделали покрытие из цемента и придали форму. Сзади старца стена с имитированной кирпичной кладкой и трехкупольный храм. Вес памятника составил примерно 3,5 тонны, а высота – почти 2 метра. Транспортировали монумент с помощью специально изготовленных деревянных саней, а установили с помощью трактора. На церемонии открытия присутствовали Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, который освятил памятник, и настоятельница монастыря игумения Серафима, а также сотрудники рыбинского следственного изолятора №2 областного УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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