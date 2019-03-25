В Ярославской области осужденные изготовили памятник в виде старца для Софийского женского монастыря

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-25T16:49:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории, прилегающей к Софийскому женскому монастыряю открыли памятник в честь основателя – священника Петра Томаницкого. Изготовление монумента началось еще в октябре 2018 года. Мастера следственного изолятора №2 решили сделать его в виде старца, который присел отдохнуть с Библией в руках после долгого пути. Сначала был изготовлен каркас из железа, дальше сделали покрытие из цемента и придали форму. Сзади старца стена с имитированной кирпичной кладкой и трехкупольный храм. Вес памятника составил примерно 3,5 тонны, а высота – почти 2 метра. Транспортировали монумент с помощью специально изготовленных деревянных саней, а установили с помощью трактора. На церемонии открытия присутствовали Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, который освятил памятник, и настоятельница монастыря игумения Серафима, а также сотрудники рыбинского следственного изолятора №2 областного УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU