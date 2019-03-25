2019-03-25T10:21:20+03:00
Общество

В Ярославле появится единая форма для водителей и кондукторов общественного транспорта

Летом нас будут радовать красивые сотрудники в синих рубашках с логотипом предприятия, жилетках и темных брюках
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле разработали единую форму для водителей общественного транспорта. Она будет состоять из двух комплектов – парадного и повседневного. Праздничная форма включает в себя белую рубашку, черный галстук или галстук-бант, черные брюки или юбки.

Повседневная форма будет представлять собой рубашку синего оттенка с логотипом предприятия, жилетку и темные брюки.

– Окончательный вариант рабочей одежды будет утвержден с учетом мнения водителей, потому что форма должна быть не только красивой, но и удобной для самих сотрудников, – говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Стоит отметить, что многие кондукторы и водители, узнав о единой униформе, радостно отреагировали на это. Теперь им не придется тратиться на одежду для работы, ведь закупать парадные и повседневные комплекты будет предприятие.

Стоит отметить, что форма разработана и отшита на предприятии, которое принадлежит Всероссийскому обществу инвалидов Ярославля.

Зимний комплект одежды для водителей и кондукторов находится в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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