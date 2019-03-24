Избила соседку и полицейского: ярославна с условным сроком отделалась штрафом

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-24T17:45:06+03:00

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В Ярославле пьяная женщина напала на участкового. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года, но только сейчас суд вынес приговор 30-летней драчунье. Полицию в тот день вызвали соседи женщины, которым мешал шум в одном из домов по Тутаевскому шоссе.

- На место прибыл наряд полиции в составе двух участковых уполномоченных отдела полиции. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая начала наносить удары соседке, вызвавшей сотрудников полиции, а затем нанесла несколько ударов по лицу участковому, - рассказали в ярославской прокуратуре.

В итоге дебоширку угомонили. На нее завели уголовное дело. Но во время расследования выяснилась одна интересная деталь. Оказалось, что на женщине висит четырехлетний уголовный срок, пусть и условный, за хранение наркотиков. В итоге суд учел, что женщина раскаялась в своем поведении и что у нее растет дочка. И за распускание рук ярославна отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU