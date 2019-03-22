В Ярославле буйная женщина напала на соседку и полицейского

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-22T14:46:11+03:00

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В Ярославле прошел суд над женщиной, которая избила свою соседку и полицейского. Инцидент произошел в одном из домов на Тутаевском шоссе в октябре прошлого года.

В дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому району поступило сообщение о нарушении тишины и спокойствия граждан в ночное время. Виновницей оказалась пьяная 30-летняя дама. Когда наряд полиции прибыл на место, буйная жительница напала на соседку, которая и вызвала правоохранителей, а потом еще и на участкового. Несколько раз ударила его по лицу.

Женщину признали виновной по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Кроме того, она состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции в связи с осуждением к четырем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Правда, нападавшая вину признала и раскаялась. Также суд учел, что у женщины есть маленькая дочь. В итоге ее приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU