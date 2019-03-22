2019-03-22T09:11:50+03:00
Общество

Туристы Ярославской области теперь смогут воспользоваться аудиогидом по 11 городам

В проект входят 60 аудиоэкскурсий по самым красивым местам региона
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В прошлом году поток туристов в область вырос до 57 процентовВ прошлом году поток туристов в область вырос до 57 процентовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В марте в Москве прошли международные туристические выставки. Там представили аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». В проект пошли 69 аудиоэкскурсий по достопримечательностям нашего региона. Любой желающий может бесплатно воспользоваться аудиогидом на портале «izi.TRAVEL».

Всего в экскурсию по Ярославской области включено 11 городов и самая красивая деревня России – Вятское. В проекте участвовал автожурналист Георгий Хачатуров.

– Проект, который мы запустили в Ярославской области, очень интересный. Аудиогид позволяет превратить путь из Москвы в Ярославль и по региону в удивительное путешествие, – поделился сооснователь сервиса «izi.TRAVEL» Егор Яковлев. - Аудиотекст насыщен интересными фактами, интервью, вставками из фильмов.

В прошлом году поток туристов в область выросла до 57 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле из-за хоккейного матча звезд перекроют движение в центре
Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году
«Сделай флюшку!»: 23 марта ярославцев пригласили на бесплатную флюорографию
Ярославские спасатели провели учения на льду Волги и эвакуировали людей с помощью аэролодки и собаки
«Локомотив» проиграл в Петербурге СКА четвертый матч и отправился в отпуск
В Рыбинске провели очередной рейд по контролю газового оборудования и отключили старую газовую плиту
Весна, ты ли это? 22 марта в Ярославской области потеплеет до +4, но солнышко так и не выглянет
В Ярославле приставы у торговца унитазами арестовали бытовку за долг в 3 миллиона рублей
В Ярославской области осудили женщину, которая порезала сожителя, а потом зашила ему раны
Сегодня в Ярославской области загорелся мусор, частный дом и гараж
Соленые огурцы, трусы и курага: в Дзержинском районе Ярославля уличных торговцев привлекут к отвественности
А слона-то я и не заметил. Пока ярославские журналисты фотографировали резиновые игрушки, в центре города выросло что-то огромное и розовое
В Ярославле проснулась медведица Маша
В Рыбинске нашли водителей, которые, находясь на учете в наркодиспансере, садились за руль
В Ярославле поймали двух наркокурьеров со 114 граммами вещества в носках
На подъеме Добрынинского моста введут ограничение движения на крайних полосах
Ранила в самое сердце: в Рыбинске осудили санитарку, которая чуть не зарезала сожителя
В Ярославле из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей и персонал
Стратегию формирования здорового образа жизни обсудили в Ярославле на первом областном форуме общественного здоровья
Под Ярославлем автокран смял легковушку: пострадала девушка
В Ярославле может измениться маршрут автобуса №40а
«Ничего более дерзкого я не видела»: ярославец мастерски умыкнул коврик с чужого крыльца
К чему приводит гостеприимство: в Ярославской области малознакомый собутыльник обокрал хозяина квартиры