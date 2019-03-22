Туристы Ярославской области теперь смогут воспользоваться аудиогидом по 11 городам

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-22T09:11:50+03:00

В прошлом году поток туристов в область вырос до 57 процентов Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В марте в Москве прошли международные туристические выставки. Там представили аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». В проект пошли 69 аудиоэкскурсий по достопримечательностям нашего региона. Любой желающий может бесплатно воспользоваться аудиогидом на портале «izi.TRAVEL».

Всего в экскурсию по Ярославской области включено 11 городов и самая красивая деревня России – Вятское. В проекте участвовал автожурналист Георгий Хачатуров.

– Проект, который мы запустили в Ярославской области, очень интересный. Аудиогид позволяет превратить путь из Москвы в Ярославль и по региону в удивительное путешествие, – поделился сооснователь сервиса «izi.TRAVEL» Егор Яковлев. - Аудиотекст насыщен интересными фактами, интервью, вставками из фильмов.

В прошлом году поток туристов в область выросла до 57 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU