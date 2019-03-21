2019-03-21T15:40:50+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали двух наркокурьеров со 114 граммами вещества в носках

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославской прокуратурой утверждено обвинение по делу двух наркокурьеров, которые пытались перевезти в город партию запрещенного вещества из Москвы. Установлено, что двое молодых людей получили от руководства инструкцию съездить в Московскую область и найти специальный тайник, в котором лежало вещество.

- Подозреваемые должны были изъять из тайника наркотическое средство и транспортировать его в Ярославль с целью дальнейшей фасовки и распространения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Указанные лица выполнили поступившее указание, однако после прибытия в Ярославль были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При досмотре полицейские обнаружили сверток с наркотиком в носке одного из преступников. Масса вещества составила больше 114 граммов, что считается крупным размером. На данный момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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