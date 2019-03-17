«Буревестник» в Новосибирске победно завершил регулярный этап сезона

17 Март 22:31 2019-03-17T22:31:43+03:00

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Завершающий матч «Бури» уже ничего не мог кардинально изменить для команды. Путевка в плейофф уже была гарантирована. Можно было лишь в лучшем случае поправить себе статистику, а в худшем - испортить расстановку перед решающей частью сезона. В случае поражения в Новосибирске можно было потерять добытую с таким трудом позицию номер 5. Этого, конечно, ни тренеры, ни игроки не желали, потому матч в Новосибирске прошел на полном серьезе, с акцентом на победу. Главной целью, поставленной Михаилом Тереховым перед командой, видимо, была отработка игры в защите, о которой тренер постоянно напоминает подопечным. Вот и в Новосибирске результат такой установки на игру легко можно разглядеть в цифрах итогового протокола. У сибиряков эффективность бросков со средних дистанций едва достигала 35%, что крайне мало для команды суперлиги. Тот показатель у «Бури» составил почти в два раза больше – 63%. Здесь и кроется главный козырь «Бури», накрывающей любые попытки соперников поразить ярославское кольцо. Причем, ярославцы не опасались фолить при необходимости. Но удивительно другое. Не стесняясь фолить, ярославцы все же сумели так распределить нагрузку в защите, что никто в команде не набрал пять фолов, а это в концовке матча позволило Михаилу Терехову по полной использовать свою скамейку. И все же нужно отметить тех, что точные броски приносят победу. Своеобразным бенефисом Джимми Гевина стал этот матч, в котором американец набрал 18 очков, став лучшим игроком. А вот Артему Бутянковсу не удалось поддержать свою традицию по «дабл-дабл». Набрав 14 очков, Артем не добрал «дабла» по подборам – всего (!) восемь. Теперь начинается нечто небывалое для Ярославля. Впервые у нас пройдет этап плейофф. Следите за рекламой!

«Новосибирск» - «Буревестник» -73 : 80(21:20, 12:22, 18:14, 22:24)

ИСТОЧНИК KP.RU