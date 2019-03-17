И снова здравствуйте: в Ярославле очередные телефонные мошенники перевели с карты женщины 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-17T14:00:50+03:00

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В полицию Дзержинского района обратилась 30-летняя женщина. Ей позвонили неизвестные люди и сказали, что хотят помощь по банковским вопросам: предотвратить блокировку карты. Мошенники представились сотрудниками банка. В итоге у пострадавшей украли больше 17 тысяч рублей. Полицейские начали поиск телефонных злодеев.

УМВД по Ярославской области просят ярославцев быть осторожнее. Сотрудники банков не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды. Ни в коем случае не перезванивайте на номера телефонов, которые вам пришли в подозрительных сообщениях. Общайтесь с сотрудниками банка в отделении лично.

ИСТОЧНИК KP.RU