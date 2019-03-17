В Ярославской области прошли соревнования по подледной рыбалке

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-17T11:55:54+03:00

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В Ярославской области на Плещеевом озере прошли соревнования по подледной ловле рыбы на мормышку. В этих необычных соревнованиях приняли участие почти 40 представителей органов внутренних дел, которые разбились на 14 команд. Соревнования шли в течение двух часов. Рыбаки подкармливали рыбу и выбирали лучшие места для клева. Победителем стала команда отдела МВД по Борисоглебскому району. Они поймали рыбки весом около 1 килограмма.

Победители и участники получили грамоты и приятные подарки от руководства национального парка «Плещеево озеро».

Соревнования прошли в рамках Спартакиады. В ней принимают участие все подразделения органов внутренних дел Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU