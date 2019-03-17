2019-03-17T11:55:54+03:00
Общество

В Ярославской области прошли соревнования по подледной рыбалке

Они состоялись на озере Плещеево
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Соревнования прошли в рамках Спартакиады/ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиСоревнования прошли в рамках Спартакиады/ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области на Плещеевом озере прошли соревнования по подледной ловле рыбы на мормышку. В этих необычных соревнованиях приняли участие почти 40 представителей органов внутренних дел, которые разбились на 14 команд. Соревнования шли в течение двух часов. Рыбаки подкармливали рыбу и выбирали лучшие места для клева. Победителем стала команда отдела МВД по Борисоглебскому району. Они поймали рыбки весом около 1 килограмма.

Победители и участники получили грамоты и приятные подарки от руководства национального парка «Плещеево озеро».

Соревнования прошли в рамках Спартакиады. В ней принимают участие все подразделения органов внутренних дел Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И снова здравствуйте: в Ярославле очередные телефонные мошенники перевели с карты женщины 17 тысяч рублей
В Ярославской области за минувшие сутки загорелся частный дом, гараж и нежилое здание
Осадков не ожидается и потеплеет до + 5: каким будет этот день в Ярославле
«Ярославич» окончательно закрепился на последнем месте
В Ярославской области пропал мужчина в двух пиджаках
В Ярославле родители попробовали, чем кормят их детей в школе
Ярославские приставы по ошибке повесили на жителя Челябинской области долг в 1,8 миллиона
В Рыбинске таксист сбил пешехода и уехал
«Это выглядит как тюрьма»: жительницу Ярославля потрясло состояние тутаевской больницы
Пожарные у «Тандема» в Ярославле: в МЧС рассказали, в чем причина
Кто-то еще носит это: у жителя Рыбинска отобрали золотую печатку
Ярославский судостроительный завод попал под санкции США
Не пугайтесь: 20 марта в Ярославской области проверят уличные сирены и громкоговорители
«Я лично подключусь»: мэр Ярославля пообещал сохранить стадион «Красный Перекоп»
Крушение ярославского "Локомотива" в Петербурге
В Ярославской области в пробном ЕГЭ участвовали более 5 тысяч одиннадцатиклассников
«Учителем года России» в Ярославской области стала преподаватель английского языка
В Ярославской области состоялся офицерский бал для сотрудников УФСИН
В Ярославле на Советской площади горожане станцуют «Севастопольский вальс»
В Ярославле собираются ввести ограничения движения для транспорта по Добрынинском мосту
Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки
В Ярославле прокуратура возбудила пять дел из-за плохой уборки пешеходных зон