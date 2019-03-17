В Ярославской области прошли соревнования по подледной рыбалке
В Ярославской области на Плещеевом озере прошли соревнования по подледной ловле рыбы на мормышку. В этих необычных соревнованиях приняли участие почти 40 представителей органов внутренних дел, которые разбились на 14 команд. Соревнования шли в течение двух часов. Рыбаки подкармливали рыбу и выбирали лучшие места для клева. Победителем стала команда отдела МВД по Борисоглебскому району. Они поймали рыбки весом около 1 килограмма.
Победители и участники получили грамоты и приятные подарки от руководства национального парка «Плещеево озеро».
Соревнования прошли в рамках Спартакиады. В ней принимают участие все подразделения органов внутренних дел Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU