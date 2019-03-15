В Ярославле прокуратура возбудила пять дел из-за плохой уборки пешеходных зон

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-15T16:50:56+03:00

За текущую зиму на скользких улицах города больше шести тысяч человек получили травмы

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В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверки качества уборки улиц и пешеходных дорожек. Ревизоры нашли множество нарушений. В результате, прокуратурой города возбуждено четыре административных дела в адрес подрядных организаций, которые занимаются уборкой Ярославля в зимний период.

- Кроме того, одно административное дело возбуждено в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Помимо этого, в прокуратуре отметили, что с декабря 2018 года по настоящее время в травмпункт с травмами обратились более шести тысяч человек. В мэрию Ярославля внесено представление об устранении нарушений законодательства по вопросам содержания улиц города.

ИСТОЧНИК KP.RU