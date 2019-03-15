В Ярославле детсадовцы узнали, как правильно тушить пожар и пользоваться утюгом
В Ярославле сотрудники «Центра гражданской защиты» встречаются с ребятами из детского сада, чтобы обсудить правила пожарной безопасности.
На профилактических лекциях дошкольники узнают, почему дома или в лесу возникают пожары и как их правильно тушить. Малыши должны знать, что нужно делать, если они стали очевидцами возгорания. В первую очередь, необходимо сделать звонок в службу спасения или взрослым, которые могут прийти на помощь.
Также с помощью игровых занятий детсадовцы учатся пользоваться утюгом. В 4-5 лет они могут включить или выключить утюг, знают, как погладить белье, и что до остывания бытовой прибор должен стоять на специальной подставке.
Также ребята тушили условный пожар водой, спасали из «огня» игрушечных зверей и на скорость сматывали пожарный рукав.
Всего с начала года «Центр гражданской защиты» провел 26 игровых занятий в детских садах. В школах тоже организуются спартакиады с пожарной тематикой и викторины с вопросами о пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU