В Ярославле детсадовцы узнали, как правильно тушить пожар и пользоваться утюгом

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-15T15:27:45+03:00

Ребята тушили условный пожар водой, спасали из «огня» игрушечных зверей и на скорость сматывали пожарный рукав/ФОТО: мэрия Ярославля

Профилактические мероприятия проходят не только для дошкольников, но и для учеников

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В Ярославле сотрудники «Центра гражданской защиты» встречаются с ребятами из детского сада, чтобы обсудить правила пожарной безопасности.

На профилактических лекциях дошкольники узнают, почему дома или в лесу возникают пожары и как их правильно тушить. Малыши должны знать, что нужно делать, если они стали очевидцами возгорания. В первую очередь, необходимо сделать звонок в службу спасения или взрослым, которые могут прийти на помощь.

Также с помощью игровых занятий детсадовцы учатся пользоваться утюгом. В 4-5 лет они могут включить или выключить утюг, знают, как погладить белье, и что до остывания бытовой прибор должен стоять на специальной подставке.

Также ребята тушили условный пожар водой, спасали из «огня» игрушечных зверей и на скорость сматывали пожарный рукав.

Всего с начала года «Центр гражданской защиты» провел 26 игровых занятий в детских садах. В школах тоже организуются спартакиады с пожарной тематикой и викторины с вопросами о пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU