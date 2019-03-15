2019-03-15T12:41:42+03:00
Общество

Ярославский подрядчик по замене лифтов будет оштрафован, если не сдаст объекты в срок

С подрядчика удержат штраф в размере 10 процентов от цены договора
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области в 2018 году в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах должны были заменить 247 лифтов. Подрядчиком стала организация «Трансэнерго». Работы начались в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Переславле-Залесском.

На 14 марта ввели в эксплуатацию 108 лифтов. 90 лифтов находятся в работе, а по 4 объектам документы уже переданы в обслуживающую организацию. Документы 35 лифтов находятся в отделе Ростехнадзора. К сожалению, на 10 лифтах еще не начаты работы, потому что в домах, где больше 10 этажей, стоят по два лифта – спарки.

Подрядчик объясняет, что не может сдать все объекты в срок, потому что у него не хватает рабочих бригад, а также есть факты кражи материалов на объектах.

Фонд капитального ремонта, несмотря на эти обстоятельства, все равно применит к «Трансэнерго» штрафные санкции. С подрядчика может быть удержан штраф в размере 10 процентов от цены договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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