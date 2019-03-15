2019-03-15T11:05:32+03:00
Общество

Должнику из Ярославля закрыли выезд из страны из-за долга в 300 тысяч

Мужчина испугался, что не сможет покинуть Россию, и выплатил все в полном объеме
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец, который работал в агентстве недвижимости, взял у коллеги в долг 350 тысяч рублей, но не торопился рассчитываться. Истец направил исполнительный лист о взыскании долга. Судебные приставы уведомили ярославца о том, что на него возбуждено исполнительное производство, но и это не подействовало на должника. Тогда представители органов власти ограничили мужчине выезд за пределы страны. Когда он узнал об этом, то тут же явился к приставам и все заплатил в полном объеме. Ограничения на выезд были сняты. Вот такое «недешевое» путешествие получилось у человека, который вовремя не вернул долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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