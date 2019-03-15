2019-03-15T08:53:42+03:00
Общество

Землю - семьям! В Ярославской области раздали еще 16 бесплатных участков

Переславский район оказался самым щедрым
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Переславский район оказался щедрымПереславский район оказался щедрымФото: Правительство Ярославской области
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В Переславле 16 многодетных семей получили сертификаты на бесплатную землю. Им дали участки вдали от городской суеты - в селах Семендяйка и Новое и деревнях Скулино и Дядькино.

– Повышение качества жизни и создание комфортных условий для населения региона – главные задачи, которые стоят сегодня перед органами власти, – сказал Максим Фролов, директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. – В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина в регионе в этом году усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям.

За 8 лет программы, в Ярославской области уже раздали больше четырех с половиной тысяч участков. Большую часть получили многодетные семьи. И именно в Переславском районе таких счастливчиков оказалось больше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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