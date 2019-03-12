Павел Буре и Вячеслав Фетисов сыграют в хоккей на главной площади Ярославля

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-12T16:30:22+03:00

Павел Буре и Вячеслав Фетисов приедут в Ярославль вместе с другими легендами хоккея. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Ярославль должны прибыть настоящие легенды хоккея. В мэрии города сообщили, что 25 марта на катке на Советской площади пройдет товарищеский матч между ветеранами ярославского хоккея и выдающимися игроками СССР и России.

- Ярославцы смогут увидеть игру таких прославленных спортсменов, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, Валерий Каменский, Павел Буре и многих других, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин.

Ледовый поединок будет посвящен 70-летию хоккея в Ярославской области. 25 марта 1949 года на ярославском стадионе «Химик» прошёл первый официальный хоккейный матч в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU