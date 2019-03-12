Хитрый ярославец зарегистрировал в своей квартире иностранцев, которые не собирались у него проживать

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-12T10:25:44+03:00

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52-летний житель Фрунзенского района решил зарегистрировать в своей квартире двух иностранных граждан. Об этом узнала полиция. Еще они выяснили, что иностранцы не собираются проживать по месту регистрации, им нужно было просто «закрепиться» в Ярославле. По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации возбудили уголовное дело. Теперь за такую оплошность мужчина может заплатить штраф до 500 тысяч рублей или отправиться на принудительные работы на срок до трех лет, а также рискует оказаться за решеткой на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU