В Ярославле начался показ мультфильма для всей семьи «Королевский корги»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-11T17:59:38+03:00

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В Ярославле состоялся специальный показ мультипликационного фильма «Королевский корги». Легкую комедию для всех возрастов представил «Синема Стар». Действие мультфильма проходит в Букингемском дворце королевы Елизаветы II. Она обожает своих собачек породы корги, но больше всего фанатеет от рыжего красавчика по имени Рекс. Однажды любимчик покидает дворец – он немного напакостил хозяйке, когда не захотел укрепить политические отношения с США и не стал женихом девочки-корги, которая прилетела с Дональдом и Меланием Трамп. Рекс решает, что его карьера любимчика окончена и сбегает «на вольные хлеба». А дальше начинается самое интересное… Оказывается, бродячие собаки на улицах Лондона живут совсем по другим законам. Каждый день Рекса ждут испытания и смертельные опасности. Удастся ли любимчику Елизаветы вернуться во дворец?

В Ярославле прокат в кинотеатре "Синема стар" начался с 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU