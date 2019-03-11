2019-03-11T17:59:38+03:00
Общество

В Ярославле начался показ мультфильма для всей семьи «Королевский корги»

Добрый и очень смешной мультик можно посмотреть в кинотеатрах «Синема Стар»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Действие мультфильма проходит в Букингемском дворце королевы Елизаветы IIДействие мультфильма проходит в Букингемском дворце королевы Елизаветы IIФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле состоялся специальный показ мультипликационного фильма «Королевский корги». Легкую комедию для всех возрастов представил «Синема Стар». Действие мультфильма проходит в Букингемском дворце королевы Елизаветы II. Она обожает своих собачек породы корги, но больше всего фанатеет от рыжего красавчика по имени Рекс. Однажды любимчик покидает дворец – он немного напакостил хозяйке, когда не захотел укрепить политические отношения с США и не стал женихом девочки-корги, которая прилетела с Дональдом и Меланием Трамп. Рекс решает, что его карьера любимчика окончена и сбегает «на вольные хлеба». А дальше начинается самое интересное… Оказывается, бродячие собаки на улицах Лондона живут совсем по другим законам. Каждый день Рекса ждут испытания и смертельные опасности. Удастся ли любимчику Елизаветы вернуться во дворец?

В Ярославле прокат в кинотеатре "Синема стар" начался с 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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