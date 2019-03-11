В Ярославской области прошли рейды, где выявили 145 незаконопослушных владельцев снегоходов
В Ярославской области состоялась профилактическая акция «Снегоход», в которой участвовали сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора, МВД и МЧС. Они проверили более 400 единиц техники. Всего к административной отвественности было привлечено 145 владельцев снегоходов. Рейды прошли на водоемах. Они проводятся с той целью, чтобы катания на снегоходах были безопасными, а рядом находящимся людям ничего не угрожало. Сотрудники инспекций осмотрели технику и проверили, пройден ли ежегодный техосмотр и есть ли у снегоходов регистрация.
– Кроме того, в рамках профилактической акции были установлены факты эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также зафиксированы факты управления техникой, не зарегистрированной в установленном порядке, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Игорь Буянов.
ИСТОЧНИК KP.RU