2019-03-11T14:26:06+03:00
Общество

В Ярославской области прошли рейды, где выявили 145 незаконопослушных владельцев снегоходов

Рейды прошли на водоемах
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники инспекций осмотрели технику и проверили, пройден ли ежегодный техосмотр и есть ли у снегоходов регистрация/ФОТО: официальный портал органов власти Ярославской областиСотрудники инспекций осмотрели технику и проверили, пройден ли ежегодный техосмотр и есть ли у снегоходов регистрация/ФОТО: официальный портал органов власти Ярославской области
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В Ярославской области состоялась профилактическая акция «Снегоход», в которой участвовали сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора, МВД и МЧС. Они проверили более 400 единиц техники. Всего к административной отвественности было привлечено 145 владельцев снегоходов. Рейды прошли на водоемах. Они проводятся с той целью, чтобы катания на снегоходах были безопасными, а рядом находящимся людям ничего не угрожало. Сотрудники инспекций осмотрели технику и проверили, пройден ли ежегодный техосмотр и есть ли у снегоходов регистрация.

– Кроме того, в рамках профилактической акции были установлены факты эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также зафиксированы факты управления техникой, не зарегистрированной в установленном порядке, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Игорь Буянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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