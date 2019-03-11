На «катке» на съезде с Октябрьского моста перевернулся фургон

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-11T11:50:44+03:00

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В минувшее воскресенье, 10 марта, в Ярославле произошло серьезное ДТП. На скованной льдом дороге столкнулись иномарка и микроавтобус. Авария случилась на съезде с Октябрьского моста в районе остановки «Дачная» около 21 часа. «Фольксваген» спускался с моста, на скользком покрытии его вынесло на встречку, где в бок машину ударил джип «Cузуки».

Очевидцы сообщают, что водитель фургона был очень расстроен и долгое время не соглашался давать показания, пока власти не устранят гололед.

Однако больше поводов для расстройства было у водителя «Сузуки» - его автомобилю досталось куда сильнее.

Чтобы перевернуть "Фольксваген" обратно, понадобилась спецтехника

ИСТОЧНИК KP.RU