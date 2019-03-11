В Ярославле закрылась Главная Масленица страны

СЕГОДНЯ 06:35 2019-03-11T06:35:41+03:00

В этом году Главная Масленица страны началась в Ярославле на день раньше, чем в других городах. Фото: Мэрия Ярославля

А горожане и гости города научились в этом году готовить блинмени и блиндоги, а также впервые поучаствовали в конкурсе бородачей

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В этом году для ярославцев и гостей города масленичные гуляния начались на день раньше, чем в других городах страны. В течение праздничной недели у всех была возможность не только поесть блинов, но и увидеть развлекательные программы, побывать на ярмарке, поучаствовать в конкурсах.

Неделя масленичных гуляний в Ярославле открылась большим карнавальным шествием. Затем участники карнавала собрались на общегородском праздничном флешмобе — более двух с половиной тысяч человек прошли в хороводе по Советской площади. Здесь же расположилась традиционная масленичная ярмарка, и всю неделю работал бесплатный каток.

Сквер на улице Андропова на праздничной неделе превратился в фольклорную площадку, где все желающие смогли принять участие в масленичных обрядах и в конкурсе карнавальных костюмов. Кроме того, в сквере проводился восьмой, наиболее масштабный конкурс масленичных кукол «Краса Масленица-2019». В этом году на конкурс было представлено более 250 кукол.

На улице Кирова работала ярмарка ремесленников. Из года в год ярославская майолика, текстиль, предметы интерьера, а также гончарные и керамические изделия пользуются большой популярностью как у ярославцев, так и у гостей города.

— Я под впечатлением от вашей праздничной программы и ее организации. В вашем городе мы уже не в первый раз, но сейчас решили приехать именно на Масленицу, и город открылся с новой стороны. Сразу почувствовали приближение весны, увидели много интересного и попробовали много новых блюд. Таких масленичных кукол еще не видели, — поделился впечатлениями турист из Вологды Роман Новиков.

Конечно же, масленичная неделя не обошлась без уличной еды. На Советской площади впервые прошло «Главное блинбекю страны». Только здесь у ярославцев была возможность попробовать блинкейки, блинроллы, блинбуреки, блинафли, блинурму и запить все горячими блинтвейном или блиновухой. Здесь проводились кулинарные и блинные мастер-классы. На глазах у публики ярославские кулинары продемонстрировали, как можно приготовить новые и веселые масленичные блюда — блинопиццу, блиндоги, блинмени, блинуши. Все угощения готовились на открытом огне и на гриле.

Состоялись на масленой неделе и конкурсы — как знакомые ярославцам, так и новые, оригинальные. Так, помимо конкурса бородачей впервые прошел и конкурс карнавального костюма.

ИСТОЧНИК KP.RU