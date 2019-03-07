2019-03-07T11:00:29+03:00
Общество

Хотел сжечь собственную мать: в Ярославле наградили полицейских, спасших женщину из огня

Бдительным старшим сержантам вручили подарки в мэрии
Роман Рыжиков
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Мужчины первыми прибыли на помощь во время пожара на улице СтачекМужчины первыми прибыли на помощь во время пожара на улице СтачекФото: Мэрия Ярославля
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В мэрии Ярославля состоялось награждение полицейских патрульно-постовой службы, которые вывели из огня женщину во время пожара на улице Стачек. ЧП произошло в январе.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили горящий двухэтажный дом. В окне первого этажа правоохранители заметили пожилую женщину, которая не могла выбраться из горящего здания сама – внутри было сильное задымление, а пламя все распространялось. Тогда полицейские проникли в квартиру через окно, спасли 58-летнюю женщину и передали ее прибывшим медикам.

Оказалось, что дом поджег ее собственный сын, с которым женщина на днях повздорила.

Старшему сержанту Владимиру Новожилову, старшему сержанту Дмитрию Васильченко и полицейскому водителю старшему сержанту Олегу Подобедову вручили благодарственные письма и подарки. Также сотрудники были поощрены руководством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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