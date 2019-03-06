Житель Ярославля купил куриные сердечки и увидел в них длинного червя
Ярославец купил куриные сердечки, но был шокирован содержимым субпродукта. Чтобы узнать, не членистоногое ли ему попалось вместе с потрохами, он выложил фото почти приготовленного обеда в группу «Жесть Ярославль» Вконтакте. Рассчитывая на поддержку, 48-летний мужчина получил лишь насмешки. Горожане тут же определили, что на фото не червь или что-то более мерзкое.
– Обычная куриная трахея, – пишет Ярославна Гук.
Комментаторы поддерживают девушку и соглашаются, что это не более чем аорта или другая жилка.
Нашлись среди пользователей соцсети и те, кто решил поинтересоваться способом приготовления блюда из куриных потрохов.
– Какой хозяйственный мужчина! Есть секрет приготовления сердечек? Что-то у меня они не очень получаются, – спрашивает Нина Клинкевичус.
Тут-то и вступает в игру хор женских голосов: кто-то любит тушить в сметанке жирные бройлерные сердца, а кто-то считает их «резиновыми» и предпочитает маленькие субпродукты.
Вот такие они, ярославские гурманы.
ИСТОЧНИК KP.RU