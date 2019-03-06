В Ярославле полицейские поймали автомобильного вора, идущего с места преступления

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-06T12:26:43+03:00

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В Ярославле сотрудники полиции, патрулировавшие центральный район города в ночное время суток, поймали 33-летнего автомобильного вора. Правоохранители остановили подозрительного мужчину, который шёл по улице с вещами. Подсудимый не смог объяснить полицейским откуда у него взялись магнитола и автомобильные колонки. После этого мужчину доставили в участок.

- Установлено, что в районе проспекта Толбухина и улицы Свободы были совершены две кражи из отечественных автомашин, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В первом случае преступник разбил стекло и украл магнитолу и аудиоколонки. Сумма ущерба составила три с половиной тысячи рублей.

Во второй машине преступник вскрылся дверь и украл вещи, общая стоимость которых оценивается в 14 тысяч рублей. На мужчину заведены два уголовных делала статье «Кража». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU