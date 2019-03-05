2019-03-05T13:33:59+03:00
Общество

В Павловской роще Ярославля поселилась сова

Специалисты предполагают, что она прилетела в город в поисках пищи [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сова в Павловской роще Ярославля. Фото: Лариса Желенис.Сова в Павловской роще Ярославля. Фото: Лариса Желенис.
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В Павловской роще в Ярославле поселилась сова. Несвойственную для города птицу сняла жительница города Лариса Желенис в минувшие выходные. Интересно, что, не зная, где находится сова, увидеть ее на фото удается не сразу - птица умело прячется в дупле старого дерева.

- Это длиннохвостая или уральская неясыть - один из распространенных видов неясытей, обитающих в нашей области, - рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. - Скорее всего, сова прилетела в город в связи с появлением в лесу наста, который затрудняет добычу мышевидных грызунов. В феврале-марте совы часто появляются в городе по этой причине. Такой крупной сове, как эта неясыть, не страшны вороны, она их не боится, а может и охотиться на них в сумерках, когда они садятся на ночлег.

Зоолог не исключает, что в Павловской роще сова может и гнездиться. Старое дуплистое дерево отлично для этого подходит.

- К сожалению, в парках таких деревьев становится все меньше, их вырубают. По этой причине и численность сов тоже снижается. Все совы - очень полезные и красивые птицы и нуждаются в охране, - добавила Елена Анашкина.

Сова в Ярославле. Видео: Лариса Желенис..

ИСТОЧНИК KP.RU

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