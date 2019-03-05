В Павловской роще Ярославля поселилась сова

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-05T13:33:59+03:00

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В Павловской роще в Ярославле поселилась сова. Несвойственную для города птицу сняла жительница города Лариса Желенис в минувшие выходные. Интересно, что, не зная, где находится сова, увидеть ее на фото удается не сразу - птица умело прячется в дупле старого дерева.

- Это длиннохвостая или уральская неясыть - один из распространенных видов неясытей, обитающих в нашей области, - рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. - Скорее всего, сова прилетела в город в связи с появлением в лесу наста, который затрудняет добычу мышевидных грызунов. В феврале-марте совы часто появляются в городе по этой причине. Такой крупной сове, как эта неясыть, не страшны вороны, она их не боится, а может и охотиться на них в сумерках, когда они садятся на ночлег.

Зоолог не исключает, что в Павловской роще сова может и гнездиться. Старое дуплистое дерево отлично для этого подходит.

- К сожалению, в парках таких деревьев становится все меньше, их вырубают. По этой причине и численность сов тоже снижается. Все совы - очень полезные и красивые птицы и нуждаются в охране, - добавила Елена Анашкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/695468" frameborder="0"></iframe> Сова в Ярославле. Видео: Лариса Желенис..

ИСТОЧНИК KP.RU