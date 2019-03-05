2019-03-05T13:10:25+03:00
Общество

25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора

На этот раз занятие состоялось в Константиновской школе Тутаевского района
Екатерина РЯБЦЕВА
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В настоящее время ребята сделали #добрыекрышечки/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиВ настоящее время ребята сделали #добрыекрышечки/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В Ярославской области в рамках новой экологической политики проходят тематические занятия, посвященные раздельному сбору мусора. Уже в 40 школах региона состоялись лекции и тематические беседы.

На этот раз урок был организован в поселке Константиновском Тутаевского района для ребят четвертых и пятых классов. Они узнали, что такое система раздельного мусора, как получают топливо, удобрения и даже одежду из переработанного сырья, и как на этом экономить природные ресурсы.

Например, 25 пластиковых бутылок могут стать материалом для пиджака для взрослого человека, а 400 стеклянных бутылок помогут сделать комплект стекловаты для изоляции целого дома. Ученики были удивлены, что из 670 алюминиевых банок получится целый велосипед!

В год каждый человек оставляет после себя примерно 500 кг бытовых отходов. Благодаря первичной сортировке, количество мусора, предназначенного для вывоза на полигон сокращается на 15 процентов.

– Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. В нашем регионе идет создание инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. Чтобы люди грамотно ее использовали, образовательная деятельность в направлении эковоспитания у подрастающего поколения чрезвычайно важна, – считает директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Стоит отметить, что в Константиновской школе эко-акции – не редкость. Например, в настоящее время ребята сделали #добрыекрышечки. Собранные крышки от пластиковых бутылок сдадут, а полученные деньги переведут в счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Также в школе организован сбор батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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