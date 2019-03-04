В Ярославской области москвич незаконно убил лося

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-04T11:15:23+03:00

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Осенью 2018 года в Мышкинский район приехал житель Московской области. В лесном массиве, недалеко от поселка Мерга 56-летний мужчина подстрелил лося и разделал его тушу. Позже в полицию поступило заявление от инспектора охраны окружающей среды. В туше нашли фрагмент пули, который отправили на экспертизу. Эксперты выяснили, из какого ружья было убито животное. Полиция нашла мужчину. Он рассказал, что убил лося для собственной выгоды и возместил ущерб. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU