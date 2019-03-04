В ярославском карнавальном шествии, посвященном началу Масленицы участвовало более двух с половиной тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-04T10:46:11+03:00

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В карнавальном шествии, посвященном Масленице в этом году приняли участие не только ученики и преподаватели различных учебных заведений Ярославля, а также рабочие предприятий, творческие коллективы из городов «Золотого кольца» и мэр Владимир Волков. Во главе колонны шел отряд гвардейцев Государыни Масленицы, дальше следовали ростовые куклы, костюмированные сказочные герои из произведений Пушкина и мультфильмов – домовенок Кузя, крокодил Гена и Чебурашка, старуха Шапокляк, и персонажи из «Маши и Медведя». Всего поприветствовать Масленицу вышло более двух с половиной тысяч человек. Каждая колонна шла со своей музыкой и показывала определённый сказочный сюжет.

Масленичное шествие в этом году было посвящено театру. Оно прошло от Первомайского бульвара до Советской площади. Там началось открытие Главной Масленицы страны.

— Когда мы узнали, что шествие будет посвящено театру, мы решили совместить темы масленицы и театра в формате ярмарочного представления, главный символ нашей команды — скоморох, который развлекает всех присутствующих на этом празднике, — поделилась художественный руководитель Дворца культуры «Судостроитель» Ольга Паранина.

ИСТОЧНИК KP.RU