В Ярославле пропала 80-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-04T09:49:19+03:00

17 февраля она вышла из дома и не вернулась

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В Ярославле пропала пожилая женщина. Галину Владимировну Фомину родные ищут с 17 февраля 2019 года. Предположительно, она вышла из своего дома в Ленинском районе. Пенсионерке 80 лет. Женщина невысокого роста – 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, средней длины (до плеч), глаза серо-голубые. Может быть одета в серо-коричневое плащ-пальто с манжетами и воротником из искусственного меха.

Если вы видели бабушку, похожую по описанию на Галину Владимировну, позвоните на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838 или в полицию – 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU