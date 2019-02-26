Ярославец сосчитал ямы на Октябрьском мосту, на ямочки не хватило сил

СЕГОДНЯ 20:11 2019-02-26T20:11:15+03:00

Автомобилисты пробивают колеса и рискуют попасть в серьезную аварию из-за отвратительного дорожного покрытия на опасном участке дороги

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Ярославец Алексей Белоусов посчитал крупные ямы на Октябрьском мосту и поделился результатом в сообществе «Дороги Ярославля». Количество впечатляет:

- 50 ям и ямочек на Октябрьском мосту в центр. Ямушечки не считал. Ямищ штук 5, пишет Алексей.

Угодив в одну из таких ям на скорости можно потерять управление. Поток на мосту почти все время очень плотный в обе стороны, между полосами нет разделителя.

ИСТОЧНИК KP.RU