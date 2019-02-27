Вы только посмотрите на этих красоток! В Ярославле прошли открытые соревнования по чирлидингу

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-27T16:08:03+03:00

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В минувшие выходные в Ярославле прошли IX открытые соревнования по чирлидингу среди студенческих команд «Добейся успеха -2019». Самых гибких, ритмичных, сильных и изобретательных выбирали среди десяти команд. Гостями стали студенты сборной Вологодской области. Конкуренцию им составили спортсмены из ЯрГУ, ЯГПУ и ЯГМУ.

Фото: "Профком студентов ЯрГУ"

Самыми крутыми в номинации «чирлидинг-стант» оказались демидовцы из команды «INSIGHT». Их пирамиды впечатлили и судью международного класса Юлию Бахвалову, и судьей II категории Евгению Никитину и Олесю Каверину, и президента Федерации чирлидинга Ярославской области Ксению Коркину.

Фото: "Профком студентов ЯрГУ"

В номинации «чир-хип-хоп-двойка» стал дуэт из Вологды «MUT VOLOGDA», а в номинации «чир-фристайл-двойка» — студентки из сборной ЯрГУ в дуэте «Туля Боровчинникова».

ИСТОЧНИК KP.RU