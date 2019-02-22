В Рыбинске почти за 200 миллионов рублей укрепят берега Черемухи

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-22T15:07:22+03:00

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В Рыбинске укрепят еще один участок берега Черемухи - 770 метров от улицы Средней Казанской до устья реки. Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы. Правительство региона и Федеральное агентство водных ресурсов уже подписали соответствующее соглашение.

Подразумевается, что укрепление предотвратит разрушение берегового откоса. Кроме того, оно должно защитить жилые дома, объекты инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков отметил, что вероятный ущерб – более 250 миллионов рублей, а это дороже, чем стоимость самого проекта. На строительство потребуется около 197 миллионов.

Напомним, в прошлом году укрепили участок берега от обелиска до «Полета»

ИСТОЧНИК KP.RU