Не все коту Масленица: в центре Ярославля ограничат движение с 3 по 10 марта
В центре Ярославля с 3 по 10 марта ограничат движение, остановку и стоянку. Это связано с проведением в столице Золотого кольца «Главной Масленицы Страны-2019», фестиваля «Ярославская Масленица» и кросса «Ярославский медведь».
Движение транспорта будет ограничено на улицах Первомайской, Максимова, Нахимсона, Советской, на Волжской и Которосольной набережных 3 марта с 7 утра до 21 часа.
10 марта ограничения коснуться обеих набережных и Первомайской, Максимова, Трефолева, Советской, Флотской, Красного и Пятницкого съезда.
Кроме того, на Советской площади, пока работает каток до 11 марта движение, стоянка и остановка будут ограничены.
ИСТОЧНИК KP.RU