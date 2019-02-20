Не все коту Масленица: в центре Ярославля ограничат движение с 3 по 10 марта

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-20T07:02:59+03:00

Во время праздничных мероприятий автомобилистам придется столкнуться с трудностями

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В центре Ярославля с 3 по 10 марта ограничат движение, остановку и стоянку. Это связано с проведением в столице Золотого кольца «Главной Масленицы Страны-2019», фестиваля «Ярославская Масленица» и кросса «Ярославский медведь».

Движение транспорта будет ограничено на улицах Первомайской, Максимова, Нахимсона, Советской, на Волжской и Которосольной набережных 3 марта с 7 утра до 21 часа.

10 марта ограничения коснуться обеих набережных и Первомайской, Максимова, Трефолева, Советской, Флотской, Красного и Пятницкого съезда.

Кроме того, на Советской площади, пока работает каток до 11 марта движение, стоянка и остановка будут ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU