Пропавший в Ярославле Родион Латышев нашелся

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-19T17:52:30+03:00

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Ярославский журналист, радиоведущий и преподаватель Родион Латышев нашелся. Эту информацию подтвердили его родные и знакомые. По предварительным данным, с мужчиной все в порядке, он был в гостях у знакомого.

Напомним, Родион Латышев утром 18 февраля вышел из дома в Заволжском районе Ярославля и, по словам его сына, направился на работу. Однако в педуниверситете, где мужчина преподает, он так и не появился. Сотовый телефон пропавшего не отвечал. Родные, конечно, забили тревогу. Между тем, пока Родиона Латышева искали, появилась информация, что он позвонил в вуз и предупредил, что пойдет к врачу (у него ранее случился перелом пальцев).

ИСТОЧНИК KP.RU