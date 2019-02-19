2019-02-19T13:52:33+03:00
Общество

В Ярославле пропал известный журналист, радиоведущий, преподаватель

Родион Латышев исчез по дороге на работу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пропал Родион Латышев. Фото: страничка в Фейсбуке.Пропал Родион Латышев. Фото: страничка в Фейсбуке.
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В Ярославле пропал известный журналист, радиоведущий, преподаватель Родион Латышев. Родственники бьют тревогу.

- Вчера, 18 февраля, в 8 утра он ушел из дома на работу. Но до работы так и не дошел. До 19 часов его сотовый телефон не отвечал, а потом отключился. Сегодня он включился на некоторое время, а потом снова выключился, - рассказал старший сын пропавшего мужчины Родион.

В последнее время Родион Латышев преподает в ЯГПУ имени Ушинского. В университете теряются в догадках, куда он мог пропасть. Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом его сыну по телефону: 89992335717.

В день исчезновения Родион Латышев был одет в черный пуховик, синие джинсы и синие замшевые ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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