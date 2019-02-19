2019-02-19T17:06:28+03:00
Общество

В ярославском ТЮЗе планируют заменить кресла в зрительном зале

Помимо этого для труппы театра купят автобус
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославском театре юного зрителя планируют продолжить масштабный ремонт. Работы будут вестись в рамках проекта «Театр - детям». На данный момент в ТЮЗе уже полностью заменили звуковое оборудование.

- Летом планируется замена кресел в зрительном зале, - поделился заместитель директора театра Андрей Звягин. - Объемы ремонтных работ будут напрямую зависеть от средств, выделенных из бюджета.

Помимо этого, уже весной для актеров ТЮЗа приобретут автобус. На нем труппа сможет передвигаться по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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