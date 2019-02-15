«Локомотив» потренировался на «витязях» перед плей-офф

СЕГОДНЯ 22:00 2019-02-15T22:00:19+03:00

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Последний домашний матч «регулярки» для нашего «бронепоезда» должен был дать фактически окончательный ответ о занятой позиции перед плей-офф. Победа над «Витязем» делала наш «бронепоезд» недосягаемым для единственного конкурента за 3-е место в «Западной» конференции – финского «Йокерита».

Долгие годы эта позиция оставалась для ярославцев недоступной, потому занять ее было бы шагом вперед. Правда, надо было еще ждать результат и «Йокерита». Однако близость решающих битв игр на вылет тоже накладывала особый отпечаток на характер матча с «Витязем», которому очень нужны очки для гарантии попадания в плейофф. Все же ставки команды Дмитрия Квартальнова расценивались много выше, чем «витязей», потому и вести борьбу надо было с прицелом на будущее. То есть, игроки должны были играть аккуратнее, избегая ненужных травм. Этим и объясняется несколько осторожное начало игры, хотя скорости были достаточно высоки.

Однако накала борьбы пришлось ждать уже после первого перерыва. Здесь и посыпались голы, причем, в обе стороны, чем очень были расстроены вратари. Особенно, Илья Коновалов. Но сначала огорчился его коллега из «Витязя», которого в большинстве распечатал Андрей Локтионов с шикарного паса Брендана Козуна. Но «недолго музыка играла». Буквально через полминуты пришлось огорчиться Коновалову. Еще удивительнее было спустя полминуты, когда Владислав Картаев замкнул передачу Павла Красковского – 2:1. Но и это еще было не все.

До конца периода команды вновь обменялись голами, причем, гол ярославцев надо отметить особо. Впервые в этом сезоне парням Квартальнова удалось именно во втором периоде реализовать преимущество «ближней скамейки». Наши игроки не выпускали шайбу из чужой зоны, поодиночке заменяя игроков, выматывая соперников. Завершающий бросок Максима Осипова с паса Козуна был неберущимся. Но некоторая несобранность в нашей обороне позволила гостям сократить отрыв в счете до минимума.

В третьем периоде еще одну домашнюю «заготовку» наши парни использовали после выигрыша вбрасывания у чужих ворот. Петри Контиола не только выиграл шайбу, но и добил ее после броска Якуба Накладала. И жаль, что концовку ярославцы провели, как бы играючи, позволив гостям еще раз отличиться. Однако результат налицо – наш «бронепоезд» на 3-ем месте!

«Локомотив» - «Витязь» - 4:3 (0:0;3:2;1:1).

ИСТОЧНИК KP.RU