2019-02-15T09:06:38+03:00
Общество

Мэр Ярославля избран президентом Союза Золотого Кольца России

В город приехали главы городов, входящих в Союз
Екатерина РЯБЦЕВА
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Решение было принято единогласно/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляРешение было принято единогласно/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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Возглавлять Союз Золотого Кольца России теперь будет мэр Владимир Волков. Ярославль посетили главы городов, которые входят в Союз Золотого Кольца – это Кострома, Иваново, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Сергиев Посад и Владимир. На повестке дня был важный вопрос – кто станет новым руководителем. Ранее члены Союза решили, что должность президента будет переходящей, а избирать управленца станут раз в два года. На этот раз честь выпала Владимиру Волкову. Решение было принято единогласно.

— Уважаемые коллеги, благодарю вас за оказанную мне высокую честь и большое доверие. Со своей стороны я обязуюсь приложить все силы и предпринять все необходимые шаги, чтобы Союз городов Золотого кольца продолжил свою работу по развитию маршрута в интересах всех входящих в его состав городов, — пообещал мэр.

Также на собрании члены Союза Золотого Кольца обсудили перспективы развития и планы, а еще подвели итоги проделанной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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