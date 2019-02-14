В Угличской колонии № 3 группа заключённых объявила голодовку
В Угличской колонии № 3 группа заключённых, отбывающих наказания за особо тяжкие преступления, объявила голодовку. Поводом для отказа от приема пищи стало желание получения льготных условий содержания.
- Незадолго до объявления голодовки преступники были помещены в штрафной изолятор за грубые нарушения порядка и невыполнение требований администрации учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Проведён медицинский осмотр заключённых, со всеми проведены разъяснительные беседы.
По факту произошедшего назначена служебная проверка. В колонию направлена комиссия УФСИН приглашены представители общественной наблюдательной комиссии региона.
ИСТОЧНИК KP.RU