В Угличской колонии № 3 группа заключённых объявила голодовку

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-14T12:54:31+03:00

Поводом для отказа от приема пищи стало желание получения льготных условий содержания Фото: Роман Рыжиков

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В Угличской колонии № 3 группа заключённых, отбывающих наказания за особо тяжкие преступления, объявила голодовку. Поводом для отказа от приема пищи стало желание получения льготных условий содержания.

- Незадолго до объявления голодовки преступники были помещены в штрафной изолятор за грубые нарушения порядка и невыполнение требований администрации учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Проведён медицинский осмотр заключённых, со всеми проведены разъяснительные беседы.

По факту произошедшего назначена служебная проверка. В колонию направлена комиссия УФСИН приглашены представители общественной наблюдательной комиссии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU