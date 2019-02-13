Владимир Путин высоко оценил опыт Ярославской области в преодолении мусорной проблемы

13 Февр. 20:08 2019-02-13T20:12:16+03:00

Президент предложил тиражировать его на другие регионы страны

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Одним из вопросов, которые обсуждались на выездном заседании Госсовета в Казани, было решение мусорной проблемы. Президент России Владимир Путин отметил, что Ярославская область могла бы стать примером для остальных, и предложил тиражировать ее опыт в другие регионы.

С осени прошлого года в Ярославской области начал работу единый региональный оператор. Правительство часто сообщает, что на территории области появляются новые мусорные площадки, так же ярославцев пытаются приучить к раздельному сбору мусора. Правда, пока специальные контейнеры чаще заполнены неотсортированными отходами.

Кроме того, стоимость вывоза мусора в Ярославле – самая низкая в ЦФО

ИСТОЧНИК KP.RU