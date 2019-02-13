Грабитель-рецидивист ограбил бабушку в Ярославле: украл деньги и лекарства

13 Февр. 10:25 2019-02-13T10:27:08+03:00

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Пенсионерка шла по улице в Ленинском районе в дневное время суток. Неожиданно рядом оказался мужчина, который выхватил у женщины сумку. В ней оказались не только деньги – 1 тысяча рублей, но и необходимые лекарства. Пока бабушка понимала, что произошло, злоумышленник скрылся.

Пенсионерка обратилась в полицию. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники полиции составили ориентировку, а спустя время задержали преступника. Оказалось, что ограбил бабушку 48-летний местный житель. Мужчина был ранее судим. В настоящее время полиция выясняет, замешан ли мужчина в похожих ограблениях, совершенных в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU