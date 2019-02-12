В ярославском педагогическом университете появятся новые направления

12 Февр. 21:06 2019-02-12T21:06:28+03:00

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В ярославском педагогическом университете имени Ушинского в 2019 году откроются новые направления. В частности, изменения произойдут на факультете русской филологии и культуры. Здесь предусмотрена заочная форма обучения и запланировано 8 бюджетных мест в рамках образовательной программы бакалавриата «Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности».

– Это направление будет интересно тем, кто уже получил среднее специальное образование в училищах культуры и искусства и планирует приобрести высшее образование в сфере культуры, – пояснил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

По образовательной программе магистратуры «Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью» стало возможно обучение как в очной, так и в заочной форме. В первом случае предусмотрено 10 бюджетных мест, во втором – семь.

ИСТОЧНИК KP.RU