В ярославском педагогическом университете появятся новые направления
В ярославском педагогическом университете имени Ушинского в 2019 году откроются новые направления. В частности, изменения произойдут на факультете русской филологии и культуры. Здесь предусмотрена заочная форма обучения и запланировано 8 бюджетных мест в рамках образовательной программы бакалавриата «Культурология и проектирование культурно-просветительской деятельности».
– Это направление будет интересно тем, кто уже получил среднее специальное образование в училищах культуры и искусства и планирует приобрести высшее образование в сфере культуры, – пояснил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.
По образовательной программе магистратуры «Управление культурно-образовательной и культурно-просветительской деятельностью» стало возможно обучение как в очной, так и в заочной форме. В первом случае предусмотрено 10 бюджетных мест, во втором – семь.
ИСТОЧНИК KP.RU