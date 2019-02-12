2019-02-12T19:24:25+03:00
Звезды

В Ярославской области откроют реставрационную школу

Молодые ребята смогут принимать участите в сохранении и восстановлении памятников региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области появится реставрационная школа. Соглашение о ее создании было подписано региональным департаментом охраны объектов культурного наследия, Ярославским государственным техническим университетом, ЯрГУ имени П.Г. Демидова, Ярославским градостроительным колледжем и Ярославским художественным училищем.

– Ярославская область – богатейшая по количеству, качеству и аутентичности объектов культурного наследия, – отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Где, как не здесь, взращивать высококвалифицированных специалистов в сфере реставрации, которых сейчас мало не только у нас, но и во всей стране.

В рамках школы планируется привлечение студентов для реставрации памятников региона. Программой будут предусмотрены и онлайн-курсы повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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