Новые троллейбусы вышли на маршрут в Ярославле
Семь новых низкопольных троллейбусов 11 февраля начали работать в Ярославле. Возить пассажиров они будут по маршруту №5 «Улица Рыкачева — Ярославль-Главный». Они заменят старые троллейбусы, у которых вышел срок эксплуатации.
— Это абсолютно новая техника, которая позволит существенно повысить качество обслуживания населения. Мы не намерены останавливаться на этом, и планируем продолжать обновление подвижного состава городских предприятий. Уверен, что ярославцы по достоинству оценят новые троллейбусы, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.
Напомним, машины закупили в рамках программы совершенствования транспортной системы города. Транспорт оборудован видеосистемой, которая фиксирует, что происходит перед троллейбусом и в салоне. По утверждению производителя, модель потребляет до 20% меньше электроэнергии. Троллейбусы оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядки гаджетов, а остекление салона имеют защиту от ультрафиолета.
ИСТОЧНИК KP.RU