2019-02-12T19:08:31+03:00
Общество

Новые троллейбусы вышли на маршрут в Ярославле

Они будут ходить от улица Рыкачева до Ярославля Главного
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Семь новых троллейбусов будут возить пассажиров по маршруту №5.Семь новых троллейбусов будут возить пассажиров по маршруту №5.Фото: Мэрия Ярославля
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Семь новых низкопольных троллейбусов 11 февраля начали работать в Ярославле. Возить пассажиров они будут по маршруту №5 «Улица Рыкачева — Ярославль-Главный». Они заменят старые троллейбусы, у которых вышел срок эксплуатации.

— Это абсолютно новая техника, которая позволит существенно повысить качество обслуживания населения. Мы не намерены останавливаться на этом, и планируем продолжать обновление подвижного состава городских предприятий. Уверен, что ярославцы по достоинству оценят новые троллейбусы, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Напомним, машины закупили в рамках программы совершенствования транспортной системы города. Транспорт оборудован видеосистемой, которая фиксирует, что происходит перед троллейбусом и в салоне. По утверждению производителя, модель потребляет до 20% меньше электроэнергии. Троллейбусы оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядки гаджетов, а остекление салона имеют защиту от ультрафиолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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