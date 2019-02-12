2019-02-12T17:18:18+03:00
Происшествия

В Ярославле обнаружили тело 17-летнего подростка. СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Труп воспитанника одного из госучреждений нашли на пустыре
Роман Рыжиков
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Мертвого воспитанника детского дома нашли прохожиеМертвого воспитанника детского дома нашли прохожиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 8 февраля, в Дзержинском районе Ярославля обнаружили тело 17-летнего подростка. Труп воспитанника одного из детских домов обнаружили прохожие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

- В настоящее время допрашиваются родственники потерпевшего, руководство и сотрудники воспитательного учреждения, а также лица из ближайшего окружения, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области.

По предварительным данным, через три месяца подростку должно было исполниться 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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