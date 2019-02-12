2019-02-12T16:47:00+03:00
Общество

12 февраля изменится движение троллейбусов в Рыбинске

Маршрут изменится в связи с проведением аварийных работ
Екатерина РЯБЦЕВА
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В среду, 12 февраля, в Рыбинске троллейбусы № 1 и 6 поменяют свои маршруты. Это произойдет в связи с проведением аварийных работ на напорном канализационном коллекторе «Северного Водоканала». Работы будут идти на проспекте Ленина, 183. В этот период движение троллейбусов будет проходить следующим образом:

- троллейбус № 1 пойдет по проспекту Серова, улице 9 Мая, улице Суркова, улице Приборостроителей, улице Фурманова, улице Свободы, Крестовой улице, а далее своим маршрутом; в обратную сторону маршрут будет обычным;

- троллейбус № 6 будет двигаться по улице Ворошилова, улице Черепанова, проспекте Революции, улице Фурманова, улице Свободы, Крестовой улице, дальше по обычному маршруту; обратно транспорт поедет стандартным маршрутом.

Автобусы будут ездить без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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