В Ярославле вор-рецидивист вынес с дачи пенсионерки больше тонны металла
Прокуратура Ярославля направила дело 43-летнего вора-рецидивиста в суд. Установлено, что конце октября 2018 года мужчина проник на дачный участок своей соседки и вытащил с него 1150 килограмм различных металлических конструкций.
- На следующий день мужчина сдал похищенное в один из пунктов приема металлолома, истратив полученные от сдачи деньги на свои личные нужды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый причинил потерпевшей ущерб на сумму семь тысяч 800 рублей.
Обвиняемый уже отбывает наказание в местах лишения свободы за другую кражу. По закону к его сроку могут добавить до пяти дополнительных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU