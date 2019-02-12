В Ярославле вор-рецидивист вынес с дачи пенсионерки больше тонны металла

12 Февр. 16:12 2019-02-12T16:12:24+03:00

Преступнику, который уже отбывает наказание за аналогичное преступление, могут добавить пять дополнительных лет заключения

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Прокуратура Ярославля направила дело 43-летнего вора-рецидивиста в суд. Установлено, что конце октября 2018 года мужчина проник на дачный участок своей соседки и вытащил с него 1150 килограмм различных металлических конструкций.

- На следующий день мужчина сдал похищенное в один из пунктов приема металлолома, истратив полученные от сдачи деньги на свои личные нужды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый причинил потерпевшей ущерб на сумму семь тысяч 800 рублей.

Обвиняемый уже отбывает наказание в местах лишения свободы за другую кражу. По закону к его сроку могут добавить до пяти дополнительных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU