2019-02-12T16:02:09+03:00
Общество

Накануне Дня защитника Отечества несовершеннолетние заключенные Ярославской области сделали открытки для близких своими руками

Арт-терапия как действенный способ избавиться от негативных эмоциональных состояний
Екатерина РЯБЦЕВА
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К заключенным приехали работники городского подросткового центра "Молодость"/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиК заключенным приехали работники городского подросткового центра "Молодость"/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Юные заключенные, которые находятся в СИЗО-1, подготовили приятные сюрпризы для своих родных на День защитника Отечества.

К подросткам приехали работники городского центра «Молодость». Они уже несколько лет посещают заключенных и проводят интересные занятия. Психологи следственного изолятора вместе со специалистом по социальной работе с молодежью Анной Лебедкиной организовали для ребят арт-терапию.

– Для подростков, находящихся в условиях временной изоляции, характерны различные виды негативных эмоциональных состояний, в том числе повышенная тревожность и страх в отношении своего будущего, – считает начальник психологической лаборатории СИЗО-1 майор внутренней службы Елена Чебалова.

Прилежные ученики занялись прикладным творчеством. Они изготовили открытки с поздравлениями, которые были отправлены близким заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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