Накануне Дня защитника Отечества несовершеннолетние заключенные Ярославской области сделали открытки для близких своими руками
Юные заключенные, которые находятся в СИЗО-1, подготовили приятные сюрпризы для своих родных на День защитника Отечества.
К подросткам приехали работники городского центра «Молодость». Они уже несколько лет посещают заключенных и проводят интересные занятия. Психологи следственного изолятора вместе со специалистом по социальной работе с молодежью Анной Лебедкиной организовали для ребят арт-терапию.
– Для подростков, находящихся в условиях временной изоляции, характерны различные виды негативных эмоциональных состояний, в том числе повышенная тревожность и страх в отношении своего будущего, – считает начальник психологической лаборатории СИЗО-1 майор внутренней службы Елена Чебалова.
Прилежные ученики занялись прикладным творчеством. Они изготовили открытки с поздравлениями, которые были отправлены близким заключенных.
ИСТОЧНИК KP.RU