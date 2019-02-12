Скончавшийся в очереди в ярославской поликлинике мужчина страдал хроническим заболеванием
Сегодня, 12 февраля, в ярославской поликлинике № 2 на Липовой горе скончался пациент. По словам очевидцев, 80-летнему мужчине стало плохо в очереди, он упал и захрипел. Персонал больницы бросился ему на помощь, но, к несчастью, реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Ситуацию прокомментировали в областном департаменте здравоохранения:
- Мужчина длительное время страдал хроническим заболеванием и наблюдался по месту жительства и у областных специалистов. В силу тяжести заболевания такая ситуация могла произойти в любой момент.
Тем временем случившимся заинтересовался Следственный комитет. Будет организована доследственная проверка.
Напомним, Ярославльстат привел неутешительную статистику. По данным специалистов, Ярославская область вымирает от онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения и некачественного алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU